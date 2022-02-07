Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Hüseyin Karaca’nın kullandığı 07 ESC 80 plakalı hafif ticari aracın, bir tatil sitesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki beton kanala çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü Hüseyin Karaca ile araçta yolcu olarak bulunan Zeynep ve Özlem Karaca yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.