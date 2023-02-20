Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Veli D.’nin kullandığı 07 SJ 191 plakalı otomobil ile Mahmut E.’nin kullandığı 25 NF 519 plakalı hafif ticari araç, Şeyh Şamil Caddesi Çarşamba Pazarı kavşağında çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın şiddetiyle geldiği yöne dönerken, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazada yaralanan Mahmut E., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.