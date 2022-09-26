Hafif ticari araç devrilerek sürüklendi: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın devrilerek sürüklenmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kaza; Sarılar Hastane Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru P.’nin kullandığı 07 L 3836 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.