Hacı Yaşar Sezer Kur’an Kursu temeli atıldı

Kepez’in Şafak Mahallesi’ne inşa edilecek Hacı Yaşar Sezer Kur’an Kursu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenen törene Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, emekli il müftüsü Osman Artan, muhtarlar ve din görevlileri katıldı. Temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayır sahibi iş insanı Yaşar Sezer’e teşekkür etti. Güzel bir eserin temelini atmak için bir araya geldiklerini belirten Başkan Tütüncü, “ Din eğitimi anlamında mahallemize ışık saçacak çok güzel bir tesisin temelini atıyoruz. Allah hayırseverimizden razı olsun. İnşallah hayırlısıyla tamamlamayı ve burada Yaşar amcamızın arzu ettiği gibi, istediği gibi güzel güzel nesillerin yetişmesi hepimize nasip olsun. ”diye konuştu.

Üstün gayret gösterdi

Eserin Kepez’e kazandırılmasında emekli il müftüsü Osman Artan’ın üstün gayretlerinin olduğunu da dile getiren Başkan Tütüncü, “Osman hocamıza da huzurlarınızda ben çok teşekkür etmek istiyorum. Mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesinden tutun, projenin hazırlanmasına kadar son derece üstün gayretleri oldu. Kendilerinden Allah razı olsun. İnşallah hayırlı bir biçimde tamamlayıp, tekrar buranın açılışını gerçekleştirmek bize de nasip olur. Kepez’imizde yeni yeni ibadethaneler, yeni yeni Kur’an kursları... Bunların hepsi büyük bir heyecanla temel atma aşamasına geldi. “ dedi.

Kepez’e yeni müjde

Konuşmasına bir müjdeyle devam eden Tütüncü, “Önümüzdeki günlerde Antalya’da bir güzel caminin daha belediyemiz girişimiyle inşallah temelini atacağız. Mimari özellikleri bakımından tarihimizin çok özel bir devrine ışık tutan bir cami olacak.“ diye konuştu.

Hayırsevere teşekkür

Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu da, Kepez İlçe müftülüğü olarak Türkiye’de şuanda en fazla 4-6 yaş Kur’an kursun bünyesinde bulundurmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Arcaklıoğlu, “Şuan itibarıyla 135 adet 4-6 yaş Kur’an Kursumuz, 150 kişi kuran kursu öğreticimiz, 904 kayıtlı 4-6 yaş öğrencimizle eğitime devam ediyoruz. Pandemi öncesinde Türkiye’de il ve ilçe bazında ilk beşteydik. 3000 öğrencimiz vardı. “ dedi.

İlçe müftüsü Arcaklıoğlu, Antalya’da ilk müstakil 150 öğrenci kapasiteli 4-6 yaş Müftü Kemal Uçkun Kur’an kursunu Karşıyaka Mahallesi’nde açacaklarını da sözlerine ekledi.