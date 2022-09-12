Habibler Mahallesi’ne 40 bin metrekarelik asfalt çalışması

Antalya Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesinde toplam 18 sokakta sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 40 bin metrekare alan üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar bünyesinde; Habibler Mahallesindeki 18 sokak’ta yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile yollarda kot uygulaması yaparak yolun yüksekliğini ayarladı. Ardından zemin greyder ile tıraşlanarak, zemin silindir yardımıyla ezildi. Çalışmalarda yol eğimi hesaplanarak su birikintisine de engel olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Habibler Mahallesi’nde 5552, 5553, 5564, 5560, 5562, 5563, 5566, 5581, 5586, 5583, 5568, 5567, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5590 sokakta toplamda 40 bin metrekare alan üzerinde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.