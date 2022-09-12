Habibler Mahallesi’ne 40 bin metrekarelik asfalt çalışması
Antalya Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesinde toplam 18 sokakta sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 40 bin metrekare alan üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Antalya Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesinde toplam 18 sokakta sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 40 bin metrekare alan üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar bünyesinde; Habibler Mahallesindeki 18 sokak’ta yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile yollarda kot uygulaması yaparak yolun yüksekliğini ayarladı. Ardından zemin greyder ile tıraşlanarak, zemin silindir yardımıyla ezildi. Çalışmalarda yol eğimi hesaplanarak su birikintisine de engel olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Habibler Mahallesi’nde 5552, 5553, 5564, 5560, 5562, 5563, 5566, 5581, 5586, 5583, 5568, 5567, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5590 sokakta toplamda 40 bin metrekare alan üzerinde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0