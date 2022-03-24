Güzelbağ yangın bölgesinde 3 bin 800 fidan toprakla buluştu

21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya Orman İşletmesi’nin ortak düzenlediği fidan dikim etkinliği geçen yıl çıkan yangınlarda zarar gören Güzelbağ’da gerçekleştirildi. Etkinlikte 3 bin 800 fidan toprakla buluştu.

21-26 Mart Orman Haftası kapsamında Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya Orman İşletmesi’nin ortak düzenlediği fidan dikim etkinliği yapıldı. Geçen yıl Güzelbağ’da çıkan yangından etkilenen bölgede yapılan etkinliklere Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez ve Alanya Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ile çok sayıda çocuk katıldı.

Çocuklara ağaç ve orman sevgisini aşılamak, ormanların önemine dikkat çekmek için yapılan etkinlikte 30 dekarlık alanda değişik türden 3 bin 800 fidan ekildi. Oldukça geniş bir alanda ağaçlandırma çalışması yapan ve fidanları ekerek can suyu veren çocuklar hem eğlendiler hem de öğrendiler. Etkinlik sonunda çocuklara Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler verildi.