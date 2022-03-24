Güvenli sürüş eğitimini tamamlayanlara sertifika ve kask verildi

Antalya’nın Kumluca İlçesinde ’Kaskını tak, dengeni koru, hayatta kal’ adlı proje kapsamında düzenlenen eğitimi tamamlayanlara sertifika ve kask verildi.

Kumluca’da motosiklet kazalarının artışından dolayı uygulamaya konulan proje kapsamında düzenlenen eğitimlerin 3. Kademesinde 12 kursiyere kaskları düzenlenen tören ile verildi. Etkinlik kapsamında Karatepe Stadı’nda uygulamalı eğitim yapıldı. Eğitimde motosiklet parkurunda başarı gösterenlere kask hediye edildi. Eğitimi ardından sertifika dağıtıldı.

Kumluca Karatepe Stadında yapılan eğitimlerin ardından yine aynı yerde güvenli sürüş eğitimini tamamlayan kursiyerlere kask ve sertifika dağıt8ımı gerçekleştirildi. Dağıtım törenine Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, Kumluca Bölge Trafik Amiri Bayram Çiftçi’de katıldı.