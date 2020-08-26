Gürsu ile Çakırlar arasına alternatif yol

Konyaaltı Belediyesi, Gürsu ile Çakırlar mahallelerini birbirine bağlayan, Boğaçayı sedde yolunda asfalt çalışmalarına başladı.

Konyaaltı Belediyesi, başlattığı yol yapım çalışması ile Gürsu Mahallesi ile Çakırlar Mahallesi’ni birbirine bağlıyor. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zümrüt Mahallesi’nin güney kısmında yer alan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Boğaçayı sedde yolunda asfalt çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Semih Esen, hafta sonları yoğun ilgi gören Sosyete Pazarı’nın bölgenin trafik yükünü artırdığını söyledi. Çakırlar Mahallesi’nin nüfusunun büyük ölçüde arttığını belirten Esen, buna bağlı olarak da trafik yoğunluğunun arttığını kaydetti. Boğaçayı ile Çakırlar Mahallesi sınır boyu uzanan sedde yol genişletme çalışmasını tamamladıklarını ve asfalt çalışmalarına başladıklarını dile getiren Esen, bu çalışmayla birlikte hem trafik yoğunluğunu en aza indireceklerini, hem de Gürsu ile Çakırlar mahallelerini birbirine bağlayacaklarını söyledi.

Çakırlar Mahallesi Sosyete Pazarı’na ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıracak olan bu yeni yolun Antalyalılar için son derece önem arz ettiğini ifade eden Semih Esen, asfalt serim çalışmalarının büyük bir hızla yürütüldüğünü ve birkaç gün içinde çalışmaların tamamlanacağını kaydetti. Esen, yolun şimdiden Antalyalılara hayırlı olmasını diledi.