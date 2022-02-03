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Güney Kariyer Fuarı AÜ’den sonra Isparta’da düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilki Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen Güney Kariyer Fuarı’nın (GÜNKAF) ikincisi Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Fuarda Akdeniz Üniversitesi öğrencileri de kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşerek iş ve staj imkanı yakalayabilecek.

ANTALYA 03.02.2022, 16:29
Güney Kariyer Fuarı AÜ’den sonra Isparta’da düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilki Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen Güney Kariyer Fuarı’nın (GÜNKAF) ikincisi Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Fuarda Akdeniz Üniversitesi öğrencileri de kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşerek iş ve staj imkanı yakalayabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 2019 yılında ‘Yetenek Her Yerde’ teması ile genç yetenekleri bir araya getirmek amacıyla ilki Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen kariyer fuarının ikincisi Süleyman Demirel Üniversitesi’nde düzenleniyor. Batı Akdeniz bölgesinde bulunan 16 üniversitenin paydaşlığında kamu ve özel sektör kurumlarını genç yeteneklerle buluşturan Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) 18-19 Mart 2022 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

“Yüzlerce kamu ve özel sektör kurumu gençlerle buluşacak”

Gençleri iş dünyası ile buluşturmayı amaçlayan ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi paydaşlığında hazırlanan fuarda, yüzlerce kamu ve özel sektör kurumu gençlerle bir araya gelecek.

“40 bini aşkın öğrenci ve mezunun katılımı bekleniyor”

GÜNKAF’ta firmalar ihtiyacı olan pozisyonlara uygun öğrencileri tanıyıp iş ve staj imkanı sağlayabilecek. Mülakatlar, eğitimler, seminerler, örnek olay çalışmaları ve atölye çalışmaları düzenleyerek öğrencilerin yeteneklerini keşfedebilecek. Öğrencilere kariyer planlaması konusunda destek olabilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda üniversitelerin hizmetine sunulan hızlı ve doğru istihdamın sağlanması için, çevrimiçi bir platform olan “Yetenek Kapısı” platformu ile paydaş üniversite öğrencilerine ve mezunlarına erişim sağlayabilecek. Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Karaman ve Konya illerinden 16 üniversitenin paydaşlığında hazırlanan GÜNKAF’a bölge üniversitelerinden 40 bini aşkın öğrenci ve mezunun katılımı bekleniyor.

“Gençler, GÜNKAF ile kendini keşfetme imkanı bulacak”

Öğrencilerin ilgi alanlarına, isteklerine, becerilerine ve yaşam amacına en uygun kariyer yolunu belirleyip bu yolda ilerleyebilmeleri için önemli bir fırsat olan GÜNKAF, bilimsel bir tabanda öğrencilerin kendi özelliklerinin farkına varmasını, kariyerlerine dışarıdan bakma şansı yakalayabilmesini, yeni bir gelecek oluşturmak için kariyer projeleri üretmelerine olanak sağlamayı amaçlıyor.

“Öğrencilerden yoğun ilgi gördü”

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 21-22 Mart 2019 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 8 üniversite paydaşlığında gerçekleştirilen Güney Kariyer Fuarı’nda 250 den fazla firma 15 binden fazla genç ile buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği fuarda, firmalara ve kamu kurumlarına binlerce iş ve staj başvurusu yapıldı.

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