Güneş paneli hırsızları yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 25 bin TL değerinde 10 adet güneş paneli çalan 2 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri çalınan güneş panellerini sahibine teslim etti.

Korkuteli ilçesi, Gümüşlü Mahallesinde 3 Nisan Pazar günü saat 12.00 sıralarında S.S isimli şahsa ait yaklaşık 25 bin TL değerindeki 10 adet güneş paneli ve 1 adet panonun çalınması olayı ile ilgili Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayı şüphelisinin H.Ç ve İ.E isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün düzenlenen operasyonda şüpheli iki şahıs çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı. 10 adet güneş paneli ve 1 adet elektrik panosu sahibine teslim edildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.