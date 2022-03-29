Güneş Mahallesi Kentsel Döşüm Projesi’nin temeli atıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin temeli törenle atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 211 hak sahibine ait 335 konutun en kısa sürede teslim edileceğini belirterek, söz verdiği projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Böcek, Güneş Mahallesi’ne ayrıca Cami, Taziye evi ve Kur’an Kursu yapılacağını da söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için temel atma töreni düzenlendi. Törene, Başkan Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Güneş Mahallesi Muhtarı Mehmet Özgan, Dernek ve Oda başkanları, yüklenici firma temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını ve Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin tanıtımının yapıldığı film gösterildi.

“Ben sen yok biz varız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, göreve gelir gelmez bu alanda inceleme yapıp, 211 hak sahibinin mağdur edilmemesi için düğmeye bastıklarını belirterek, “Göreve başladıktan sonra mahallemizi ziyaret ettiğim zaman, başta muhtarım olmak üzere buraya gelen vatandaşlarımıza hep doğruları söyleyeceğimi ve en büyük hedefimin planlı, kurallı ve kimlikli bir kent inşa etmek olduğunu vurgulamıştım. 28 yıldır halkına hiç yalan söylememiş, çalmadan çırpmadan, ne söz verdiyse onu yapmış bir kardeşiniz olarak bugünlere gelmiş birisiyim. Beni 28 yıllık siyaset hayatımda herkes bilir. Eğer Muhittin Böcek kardeşiniz bir söz vermişse yerine getirir. 31 Mart seçimlerinde sevgili Antalyalılar bizi bağrına bastı. Ben, sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız dedik ve biz birlikte yapıyoruz. Seçim öncesi ne söylediysek yapıyoruz. Seçim öncesinde size bir vaadim, burayı yapacağım diye bir sözüm yoktu ancak göreve geldiğimizde muhtarımızı ziyaretim sırasında buradaki sıkıntıyı öğrendik ve hemen çalışmalara başladık” dedi.

“Gününde teslim edilecek”

Güneş Mahallesi Projesi için 3 kez ihaleye çıkıldığını ancak katılım olmadığını hatırlatan Başkan Böcek, “Bunun sonucunda belediyemiz, proje önünde yer alan engelleri bir bir kaldırdı. Belediye şirketimiz ANTEPE A.Ş tarafından inşa işlerine hızla başladık. Kendi öz kaynaklarımızla 211 adet hak sahibine ait 335 konut yapılacak. Toplam 6 adet konut bloğunda 545 bağımsız bölüm inşa edilecek. Hak sahiplerimize bağımsız bölümleri 18 ayda teslim edeceğiz. Yüklenici firmadan söz aldık. Gününde bitirecek. Proje alanı içinde 27 bin metrekare yeşil alan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak” diye konuştu.

“Cami yapılacak”

Sadece temel atma ile yetinmeyeceklerini Güneş Mahallesi’ne Cami, Taziye evi ve Kur’an Kursu yapacaklarını da söyleyen Başkan Böcek, “Daire Başkanlığımızla müftülük görüşmelerini yaptılar ve önümüzdeki günlerde ihale aşamasına getiriyorlar. Kısa sürede bunları da inşallah bitireceğiz. Tıkır tıkır çalışacağız, teker teker temel de atacağız, açılışları da birlikte yapacağız” diye konuştu.

“Sözümüzü tuttuk”

Seçim bildirgesinde olsun olmasın Antalya için hizmet ve proje üretmeye devam edeceklerini anlatan Başkan Böcek, “Biz ne söz verdiysek yapıyoruz. Seçim bildirgemizde olmayan çalışmalar da yapıyoruz. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi alanında katlı otoparkımızın temelini attık. Karaman Köprüsü’nü yaptık. Uncalı Mezarlığında defin ve ibadet hizmetlerinin daha rahat ve konforlu yapılabilmesi için projemizi başlattık. Kepez Santral Mahallesi’nde de iki bine yakın daireyi hak sahiplerine teslim ettik. Sırasıyla vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Huzur içinde yaşayın”

Başkan Böcek, Güneş Mahallesinde yepyeni, güzel konutlar olacağını belirterek, Güneş Mahallesi sakinlerine yuva olacak, huzur içinde yaşanacak, modern bir yaşam alanı haline getirecek olan Kentsel Dönüşüm Projesinin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Başkan Böcek ve törene katılanlar hep birlikte butona basarak Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin temelini attı.