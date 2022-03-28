Güneş Mahallesi Kentsel Döşüm Projesi’nde temel atılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde temel atıyor. Projede 211 hak sahibine 335 adet konut dağıtılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde 211 hak sahibinin mağdur olmaması için çalışma yaptı. Proje için düzenlenen 3 ihaleye de katılım olmayınca, projenin Antalya Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE tarafından yapılmasına karar verildi. ANTEPE tarafından hayata geçirilen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yer alacak binaların temel kazıları tamamlanarak grobeto işleri başladı. 61 bin 231 metrekare alanda inşa edilecek projenin temeli 29 Mart Salı günü Başkan Muhittin Böcek’in de katılacağı törenle atılacak.