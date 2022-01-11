Gündoğmuş’ta karla kapanan grup yolları açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, rakımı yüksek ilçelerde ulaşımın kesintisiz şekilde sağlanabilmesi için karla kaplanan grup yollarını açıyor.

Antalya’da etkili olan yağmur Torosların yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşü. Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde karla kaplanan yolları açıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş ilçesine bağlı Bedan, Çamlıalan ve Karaköy mahalleleri grup yolunda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu grup yolu iş makineleri ile temizlenerek ulaşıma açıldı.