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Gündoğmuş’ta heyelan yaşanan yol onarıldı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÜNDOĞMUŞ’UN ORTAKÖY MAHALLESİ’NDE HEYELAN NEDENİYLE ÇÖKME YAŞANAN VE TEHLİKE ARZ EDEN YOLU GÜVENLİ HALE GETİRDİ.
ANTALYA 02.09.2020, 12:59
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş’un Ortaköy Mahallesi’nde heyelan nedeniyle çökme yaşanan ve tehlike arz eden yolu güvenli hale getirdi.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, heyelan nedeniyle zarar gören Gündoğmuş’un Ortaköy Mahallesi yolunda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımı için göçük oluşan bölgelerde taş duvar örerek dolgu çalışması yaptı. Ayrıca yolda genişletme çalışması yapan ekipler, düzenlenen yol güzergahını alt yapı dolgu malzemesiyle güçlendirerek, yolu daha güvenli hale getirdi.
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