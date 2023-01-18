Gündoğmuş Serinyaka’nın içme suyu hattı yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Gündoğmuş ilçesi Serinyaka Mahallesi’nde içme suyu isale hattını yenileme çalışması yapıyor.

Gündoğmuş Serinyaka Mahallesi’nde 60 sene önce vatandaşların da yardımıyla imece usulü yapılan içme suyu isale hattı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ömrünü dolduran ve orman sahasından geçen 1500 metrelik hat deplase edilerek, yenileniyor. Serinyakalılar, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

“60 senelik borular yenilendi”

Serinyaka Muhtarı Nadir Şahin hattın yenilenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “60 sene köylümüzün imece usulü ile yapılan boru hattı için belediyeye müracaat ettim. Borularda çok patlak yaşanıyordu ve tıkanma oluyordu. Değişmesi gerekiyordu. Belediyemiz gerekli çalışmayı başlattı. Mahallem adına Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.