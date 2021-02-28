Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğmuş’ta yapımı tamamlanan Kreş ve Gündüz Bakım Evi hizmet vermeye başladı. Gündoğmuşlu çocuklar hafta içi her gün hem oynuyor hem öğreniyor.

Ücretsiz olarak hizmet verecek

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü’ne bağlı Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde ücretsiz verilen eğitim 2.5 - 6 yaş aralığındaki çocuklarla devam ediyor. Hafta içi her gün öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan çocukların oyun becerileri gelişiyor, sosyalleşmeleri sağlanıyor. Keyifli saatler geçiren çocuklar hem eğitim alıyor hem de eğleniyor.

250 metrekarelik alanda 2 katlı binada 4 sınıftan oluşan Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi, oyunlar, şarkılar, danslar, hikayeler, etkinlikler, resimler, drama ve konuşma yoluyla çocukların; sosyal, kültürel, kişisel, duygusal gelişimlerine destek olunuyor.