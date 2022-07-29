Gündoğmuş Güneycik yolu sathi asfaltla kaplanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri, Gündoğmuş ilçesine bağlı Güneycik mahallesi grup yolunu sathi asfaltla kapladı.

Sürekli kazalara neden olan Gündoğmuş’un Güneycik Mahallesi’nin 4 kilometrelik grup yolunda çalışmalar yapılıyor. Ekipler, grup yolu üzerinde belirlenen bölgelere büz koydu. Dar bölgelerde genişletme çalışmaları yapan ekipler, şarampolleri de temizledi. Asfalt hazırlığı tamamlanan grup yolunda Kırsal Hizmetlere bağlı asfalt ekipleri sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı.