Antalya’nın Alanya ilçesinde Quick Sigorta’nın yaptırdığı Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu Öğretmenler Günü’nde açıldı.

Maher Holding ve Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu tarafından kayınpederi ve kayınvalidesi adına Mahmutlar Mahallesi’nde inşa edilen 32 derslikli "Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu"nun açılışı yapıldı. Merhum babasının yaşam ilkeleri arasında ülkenin kalkınması için eğitim ve üretimin önemi olduğunu söyleyen Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, babasının yaşarken başlatılan kalıcı eser bırakma sevdasına devam ettiklerini vurguladı. Okulun yapımında emeği bulunan herkese teşekkür eden Erdemoğlu, “Bu okulda okuyacak gençlerin Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışan, çalışkan, vatansever, dürüst ve namuslu insanlar olarak yetişmelerini temenni ediyorum. Okulumuzun Alanya’mıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“26 ülkeden öğrenci barındırdığı için uluslararası okul olmuş”

Sigorta sektörünü tanıtmak ve anlatmak istediklerini belirten Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, sigorta sektörünün önemini Türk halkına duyurmak istediklerini ve okulun açılışının buna vesile olduğunu söyledi. Alanya’nın uluslararası marka haline geldiğini belirten SEEDK Başkanı Eroğlu, “Okullarımız bilim yuvaları ama Alanya uluslararası marka haline gelmiş bir şehir. Bu okulda 26 ülkeden öğrenci barındırdığı için uluslararası okul olmuş. Türkiye’mizin refah, barış ve huzur ortamı bunlara da vesile oluyor. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Hayır yapmanın Türk ve İslam geleneğinde önemli olduğunu belirten Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, hayırseverlerin Alanya’yı tercih ettikleri için teşekkür etti. Alanya’nın tercih edilmesinde doğal ve kültürel özelliklerinin yanı sıra insani özelliklerinin de etkili olduğunu vurgulayan Kaymakam Ürkmezer, yaklaşık 100 bini yabancı 500 bin insanın ilçede yaşadığını söyledi. Okulun Mahmutlar Mahallesi’nde yapılmasının da önemine değinen Kaymakam Ürkmezer, “Çünkü Mahmutlar Mahallesi yabancı nüfusu yoğun olan ve her geçen gün gelişen bir bölge. 160 ülkeden insan yaşayan bir Alanya’da 26 ülkeden öğrencinin burada okuyacak olması bizi çok mutlu ediyor. Bu huzur ve güvenle olan bir şey. Alanya çok şükür güvenli bir kent. Başta hayırseverimiz Mahmut Bey ve eşi olmak üzere Quick Sigorta ailesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Okulun açılış törenine Maher Holding ve Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, Quick Sigorta acente temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ın duasının ardından kesilen kurdele ile okulun açılışı gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından hayırseverlere plaket verildi. Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ise destek verenlere plaket verdi. Ardından okula giren protokol öğrenciler tarafından oynanan halk oyunları gösterisini izledi. Etkinlik protokolün okulu gezmesinin ardından sona erdi.