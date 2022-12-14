Granada Luxury Belek’e sürdürülebilir turizm sertifikası

Granada Luxury Belek, ’seyahat ve turizmde sürdürülebilirlik için küresel standartların oluşturulması’ amacıyla, belirli kriterleri yerine getiren turizm işletmelerine verilen “Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nı" almaya hak kazandı.

Granada Luxury Belek Hotel, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) arasında yapılan iş birliği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde, ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’ almaya hak kazandı. Hotel Genel Müdürü Enis Özsinan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belgeyi almaya hak kazanan ilk 10 otel arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Özsinan, küresel anlamda uygulanan proje çerçevesinde, işletme açısından yerine getirilmesi gerekli tüm kriterlerin başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.