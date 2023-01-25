Gönüllülere ilk yardım eğitimi

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, gönüllü arama kurtarma ekiplerine yönelik ilk yardım eğitimi verildi.

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) gönüllü arama kurtarma ekiplerine yönelik başlattığı "Akredite Belgelendirme ve Eğitim Çalışmaları" bünyesinde Gazipaşa’daki arama kurtarma ekiplerine ilk yardım eğitimi verdi. Sağlık ekipleri tarafından verilen eğitime, Gazipaşa ve Alanya’dan 31 gönüllü katıldı. Eğitim çalışmasıyla, ekiplerin meydana gelen olaylarda yaralı ve yaralılara bilimsel şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor.