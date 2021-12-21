Gönüllü gençlerden Halk Dansları Gösteri Ekibi kurulacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14-30 yaş arasındaki gönüllü gençlerden oluşan ‘Halk Dansları Gösteri Ekibi’ kuruyor. ‘Halk Dansları Gösteri Ekibi’ için başvurular 7 Ocak’a kadar abb spor hizmetleri internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 14-30 yaş arasındaki gençlerin yer alacağı Halk Dansları Gösteri Ekibi kuruluyor.

“14-30 yaş arası”

Alanında uzman hocalarla çalışma yapacak olan folklor ekibi çeşitli etkinliklerde gösteri yapacak. Gönüllü katılımın esas alındığı ve ücretsiz çalışmaların yapılacağı gösteri ekibinde yer almak için başvuran kişilerin 14-30 yaş aralığında olması ve seçim zamanı jüriden geçme puanı alması yeterli olacak. Gençlerin denge ve hareket becerilerini arttıracak ve sosyalleşme imkanı bulacağı Halk Dansları Gösteri Ekibi hem çeşitli etkinliklerde gösteri yapacak hem de çeşitli yarışmalara katılacak.

“Online başvuru”

Halk Dansları Gösteri Ekibi için başvuruların online olarak 20 Aralık - 07 Ocak tarihleri arasında abb spor hizmetleri adresi üzerinden alınacağı bildirildi.