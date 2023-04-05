Gönül sofrası Çığlık Mahallesi’nde
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ’NİN GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ RAMAZAN AYI İFTAR SOFRALARININ İKİNCİSİ ÇIĞLIK MAHALLESİ’NDE KURULDU. ÇIĞLIK, AYANLAR, ORTA VE AYDINLAR MAHALLESİ SAKİNLERİNE VERİLEN İFTAR YEMEĞİNDE YÜZLERCE KİŞİ DUALAR EDİP HEP BİRLİKTE ORUCUNU AÇTI.
Döşemealtı Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan ayı iftar sofralarının ikincisi Çığlık Mahallesi’nde kuruldu. Çığlık, Ayanlar, Orta ve Aydınlar Mahallesi sakinlerine verilen iftar yemeğinde yüzlerce kişi dualar edip hep birlikte orucunu açtı.
Rahmet ve Bereket ayı Ramazan’da geleneksel hale gelen gönül sofralarında ilçe sakinlerini ağırlayan Döşemealtı Belediyesi Nebiler Mahallesi’nin ardından Çığlık Mahallesi Kapalı Pazar yerinde ikinci iftar yemeğini verdi. Yüzlerce vatandaş iftarını aynı sofrada açarken, Başkan Turgay Genç, herkesle tek tek selamlaşıp sohbet etti. Başkan Genç, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar sofralarımızda bugün Çığlık Mahallemize konuk olduk. Çığlık, Ayanlar, Orta ve Aydınlar Mahallesi sakinlerimiz gönül soframıza katılarak oruçlarını açtı. Katılan tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen personelime teşekkür ediyorum” dedi.