Gönül sofrası Çığlık Mahallesi’nde

Döşemealtı Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan ayı iftar sofralarının ikincisi Çığlık Mahallesi’nde kuruldu. Çığlık, Ayanlar, Orta ve Aydınlar Mahallesi sakinlerine verilen iftar yemeğinde yüzlerce kişi dualar edip hep birlikte orucunu açtı.

Rahmet ve Bereket ayı Ramazan’da geleneksel hale gelen gönül sofralarında ilçe sakinlerini ağırlayan Döşemealtı Belediyesi Nebiler Mahallesi’nin ardından Çığlık Mahallesi Kapalı Pazar yerinde ikinci iftar yemeğini verdi. Yüzlerce vatandaş iftarını aynı sofrada açarken, Başkan Turgay Genç, herkesle tek tek selamlaşıp sohbet etti. Başkan Genç, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar sofralarımızda bugün Çığlık Mahallemize konuk olduk. Çığlık, Ayanlar, Orta ve Aydınlar Mahallesi sakinlerimiz gönül soframıza katılarak oruçlarını açtı. Katılan tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen personelime teşekkür ediyorum” dedi.