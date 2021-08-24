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Gömbe’de kurulan mobil aşı merkezinde 715 kişi aşı oldu

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi’nde mobil aşı merkezi kuruldu. Kurulan mobil aşı merkezinde, 715 kişi korona virüs aşısı oldu.

ANTALYA 24.08.2021, 12:29
Gömbe’de kurulan mobil aşı merkezinde 715 kişi aşı oldu

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi’nde mobil aşı merkezi kuruldu. Kurulan mobil aşı merkezinde, 715 kişi korona virüs aşısı oldu.

Gömbe Mahallesi’nde, Kaş ve Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün işbirliğinde Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışması gerçekleştirildi. Kaş Belediyesi Gömbe Hizmet Biriminde kurulan mobil merkezde, cumartesi ve pazar günü 715 kişi Covid-19 aşısı yaptırdı.

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