Gömbe’de kentsel tasarım çalışmaları başladı

Kaş Belediyesince geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Gömbe Panayır Alanı kapsamında Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi çalışmaları başladı. Kaş Belediyesi, Gömbe Panayır Alanı’nın ardından Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi projesini gerçekleştiriyor. Belediyeden yapılan açıklamada, Gömbe Panayır Alanı çevresi ile başlayan söz konusu projenin Elmalı-Kaş yolu köprüsüne kadar devam ettiği belirtildi.

Doğal coğrafi bir dokuya sahip Gömbe Mahallesi’nin panayır kültürü ile bütünleşerek, özellikle yaz aylarında odak noktası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, araç yollarından aydınlatmaya kadar bu kültürü koruyan ve ön plana çıkaran bir projenin tasarlandığı aktarıldı.

Açıklamada, proje kapsamında araç yolu zemininin yeniden düzenlenip gereken yerlerde refüj ve kaldırım planlandığına işaret edilerek, “Dere çevresi korkulukları, seyir terasları, peyzaj düzenlemeleri, kent mobilyaları ve aydınlatma elemanlarıyla panayır alanı ve çevresi bir bütünlük sağlamaktadır. Proje alanında dere kenarında bulunan dükkanlarda cephe düzenlemesi yapılmıştır. Meydandan panayır alanına giden yol üzerinde otopark planlanmıştır. Yine aynı güzergahta panayır alanı yanı yayalaştırılarak, pergole ve oturma birimleriyle meydanlaştırılmıştır.

Projede, dere kenarındaki dükkanların cephesi yenilenerek ilave bir çelik yapı, araç yolu ve yaya yolu yenilemesi, dere üzerine çelik konsol çıkan seyir terasları, görme engelli kılavuz taşları, arkalıklı-arkalıksız banklar, çöp kutuları, ağaç dibi ızgaralar, ahşap saksılar, pergoleler konsepte uygun bir şekilde projelendirilmiştir. Yenilenen araç yolu kapsamında yağmur suyu drenajı sağlanmıştır. Belediyeye ait bir yapı tuvalet olarak düzenlenmiştir” denildi.

Öte yandan, yaklaşık 15 bin 500 metrekarelik proje alanında 42 araçlık otopark düzenlendiği, bin 200 metrekarelik tek noktada meydan oluşturularak ve 50 bankın dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 3 bin 500 metrekare kaldırım, 9 bin 950 metrekare araç yolu, 12 dükkan cephesi yenilemesi ve kapalı manav yeri, 300 metre kanalboyu çevre düzenlemesi yapılacağı bildirildi.