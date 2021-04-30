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Gökçeören’e muhtarlık ofisi
Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye tarafından Gökçeören Mahallesi’nde muhtarlık ofisi yapıldı.
ANTALYA 30.04.2021, 11:33
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Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye tarafından Gökçeören Mahallesi’nde muhtarlık ofisi yapıldı.Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Gökçeören Mahallesi’nde çok amaçlı projelendirilen muhtarlık ofisinin yapımının tamamlandığı belirtildi. Ofis içerisinde tuvalet, mutfak ve muhtarlık bölümünün bulunduğu kaydedildi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, muhtarların daha verimli ve kaliteli hizmet sunabilmesi, vatandaşların daha iyi şartlarda hizmet alabilmesini kolaylaştırmak amacıyla bu ofisleri kurduklarını söyledi.