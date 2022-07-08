Gökbel Güreşleri öncesi pehlivanları Alanya’da antrenman yaptı

16. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi er meydanına çıkacak olan pehlivanlar Alanya’ya gelerek antrenman yaptılar.

Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin 16’ncısı, bu yıl 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şenlik ve güreşlerin birlikte olacağı ve Gökbel Yaylası’nda 2 gün boyunca sürecek olan bu büyük organizasyon öncesi pehlivanlar Alanya’ya geldiler.

Başkan Yücel Balaban ve Aynur’u ağırladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kol bağlayan Başpehlivanlar İsmail Balaban ve Osman Aynur’u ağırladı. Belediye makamında gerçekleşen ziyarete MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da katıldı. 2 güreşçiyle sohbet eden Başkan Yücel, Gökbel’de kol bağlayacak başpehlivanlara başarı dileklerini iletti.

Kırkpınar’ın başpehlivanları Gökbel’de olacak

Geçtiğimiz günlerde yapılan Edirne Kırkpınar güreşlerinin kazananı Cengizhan Şimşek’in de aralarında bulunduğu Türkiye’nin en önemli pehlivanları Gökbel’de kol bağlayacak. Pehlivanlar, Gökbel hazırlıkları için Alanya’ya geldiler ve Kestel Futbol Sahası’nda ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de pehlivanları yalnız bırakmayarak ilk antrenmanı takip etti ve güreşçilere başarılar diledi.

“800 güreşçi Gökbel’de kol bağlayacak”

Kestel Futbol Sahası’nda antrenman yapan güreşçileri ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “2 yıllık aranın ardından bu yıl yine Geleneksel Alanya Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerini gerçekleştirecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Burada renkli bir hafta sonu geçirmek ve kültürel varlıklarımıza, ortak değerlerimize ve özellikle ata sporumuz olan yağlı güreşe sahip çıkabilmek adına organizasyonumuzu 16. kez düzenleyeceğiz. Festivalimiz Cumartesi günü saat 22.30’da Yudum ve Selami Şahin konseri ile başlayıp pazar günü 09.00’da güreş müsabakaları ile devam edecek. 45’i başpehlivan olmak üzere toplam 800 güreşçi Gökbel Yaylası’nda kol bağlayacak” dedi.

Başkan Yücel’den Gökbel’e davet

Güreş severleri Gökbel’e davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel açıklamalarını şu şekilde bitirdi:

“Kırkpınar’da kol bağlayan güreşçilerimizin neredeyse tamamı Göbel’de olacak. Bugün ziyaretimize gelen Başpehlivanlarımız İsmail Balaban ve Osman Aynur’a, güreşçilerimize, Mehmet Boz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor ve tüm Alanya halkımızı bu güzel organizasyonumuza davet ediyorum.”