Girişimcilere online koçluk hizmeti
MURATPAŞA BELEDİYESİ ABDULLAH SEVİMÇOK SİVİL TOPLUM VE İNOVASYON MERKEZLERİ (ASSİM) YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE YER ALAN İNOVASYON MERKEZİ, ASSOCİATİON FOR COACHİNG İŞBİRLİĞİYLE 22 GİRİŞİMCİYE 2 AY SÜRECEK ONLİNE KOÇLUK HİZMETİ VERMEYE BAŞLADI. “BELİRSİZLİKLE BAŞA ÇIKMA VE İŞLERİNİ YÖNETME” BAŞLIĞINDA GERÇEKLEŞECEK KOÇLUK SEANSLARI 2 AY DEVAM EDECEK.
Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesi içerisinde yer alan İnovasyon Merkezi, Association for Coaching işbirliğiyle 22 girişimciye 2 ay sürecek online koçluk hizmeti vermeye başladı. “Belirsizlikle başa çıkma ve işlerini yönetme” başlığında gerçekleşecek koçluk seansları 2 ay devam edecek.
ASSİM, covid-19 pandemisi dolayısıyla zor bir dönemden geçen girişimcilere yönelik sosyal sorumluluk programı başlattı.
Association for Coaching Antalya koordinatörlüğünde başlayan proje için Türkiye çapında gönüllü koçluk çağrısı yapıldı. Başvurular özenle değerlendirilerek, görüşmeler yapıldı ve 22 girişimciye koçluk seansı verecek 22 koç belirlendi. Belirsizlikle başa çıkma ve işlerini yönetme başlığında gerçekleşecek koçluk seansları için program bilgilendirme toplantısı Association for Coaching Antalya Koordinatörü Ayşenur Süer tarafından girişimcilerle online yapıldı.
İki ay sürecek programda girişimciler ve koçlar online platformlar üzerinden yapılandırılmış koçluk çalışmaları alacaklar. Girişimcilerin pandemi sürecinde işleri, projeleri ve girişimleriyle ilgili karşılaştıkları zorlukları, engelleri ve yaşadıkları problemler koçluk bakış açısıyla değerlendirilerek, girişimcilere işlerini girişimlerini ve belirsizleri yönetmeyle ilgili yeni bakış açıları kazandırılacak.
|İmsak
|04:12
|Güneş
|05:55
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:26
|Yatsı
|22:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25