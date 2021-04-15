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Gıda paketleri Alanya’da ihtiyaç sahipleri ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketi dağıtmayı sürdürüyor. Alanya’da sahiplerine gıda kolisi dağıtılmaya başlandı.

ANTALYA 15.04.2021, 15:01
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Gıda paketleri Alanya’da ihtiyaç sahipleri ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketi dağıtmayı sürdürüyor. Alanya’da sahiplerine gıda kolisi dağıtılmaya başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “Biz birlikte güçlüyüz” anlayışı kapsamında merkez ve 19 ilçede ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında gıda paketi desteği veriliyor.

“Elden teslim”

Alanya’da da daha önce başvuran ve talepleri olumlu sonuçlanan vatandaşlara gıda paketleri tek tek teslim edilmeye başlandı. Alanya’nın dört bir yanında dağılan ekipler, Başkan Muhittin Böcek’in selamlarını ileterek, gıda paketlerini vatandaşlara ulaştırdı.

“Gıda paketi için online başvuru”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ABİM’in telefonu ve belediyenin internet adresi üzerinde oluşturulan Ramazan Gıda Paketi Talep Formunu doldurarak başvuran vatandaşlar gelir durumuna göre değerlendirilmeye alınıyor.
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