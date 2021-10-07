Gezen Sinema’nın ilk durağı Kemer ve Serik oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 58’incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Gezen Sinema etkinliği Kemer ve Serik’te yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ’Gezen Sinema’ etkinliği vatandaşları beyaz perdeyle buluşturuyor. 58. Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte ‘Aile Arasında’ filmi Kemer ve Serik’te vatandaşlarla buluştu. Kemer Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Kemerliler açık havada sinema keyfi yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz’ün de katıldığı etkinlikte ’Aile Arasında’ isimli film izlendi. Serik Çınaraltı Meydanı’nda kurulan açık hava sinemasında da her yaştan sinemasever film keyfi yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir de filmi Serikli vatandaşlar ile birlikte izledi.

“Pandemi önlemleri unutulmadı”

Gösterimlerde sinema severler için pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önlemler alındı. HES kodu sorgulaması yapılan vatandaşlar, maske mesafe kuralları çerçevesinde, maskesi olmayanlara maske verilerek, 1 buçuk metre aralıklarla yerleştirilen dezenfekte edilmiş koltuklarda sinema keyfini yaşadı.