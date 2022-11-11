“Gezegenimiz İçin” İklim ve Gençlik Buluşması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, ‘AB İklim Diplomasisi Haftası 2022’ etkinlikleri düzenlenecek. 15 Kasım Salı günü düzenlenecek etkinliklerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Genç Gönüllüler ve Akdeniz Üniversitesi’nden davet edilecek öğrencilere iklim değişikliği ve dünyayı küresel ısınmanın etkilerinden koruma ve iklim mücadelesi konusundaki çalışmalar anlatılarak farkındalık yaratılacak. Etkinlikler çerçevesinde gençlerin de fikir ve önerileri dinlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi nötr karbon hedefi doğrultusunda; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik tüm paydaşlar için bilgi ve eylem arasında köprü kurmak, faaliyetleri ve iyi uygulamaları sergilemek ve daha fazla eylemi teşvik etmek amacını taşıyor. Etkinliğin hedef kitlesini ise daha çok gençler oluşturuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Genç Gönüllüler ve Akdeniz Üniversitesi’nden öğrenciler panelin dinleyicileri arasında yer alacak.

İklim değişikliği ve Antalya konuşulacak

Etkinlikler 15 Kasım Salı günü Akra Barut Otel’de İklim Değişikliği ve Antalya’nın Dayanıklılığını Arttıracak Riskler ve Fırsatlar başlıklı panelle başlayacak. AB Delegasyonu Ulaştırma ve Alt Yapı Sektör Yöneticisi Akif Türkel Moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde Christian Ballaro; İklim Adaptasyonu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, Prof. Dr. İhsan Çiçek; Antalya’da sıcak Hava Dalgaları ve Orman yangınları, Prof. Dr. Mehmet Somuncu; Turizm Sektörü ve Adaptasyon Süreçleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy; Sıfır Karbon Hedefine Doğru Antalya Büyükşehir Belediyesi konularında konuşma ve sunum gerçekleştirecek.

“Gezegenimiz için” panel

İkinci oturumda ise ‘Gezegenimiz İçin’ başlıklı panel gerçekleştirilecek. Gazeteci ve Çevre Aktivisti Serkan Ocak Moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak, Serbest Dalış Rekortmeni ve UNDP Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen konuşma yapacak. Panel de Antalya Büyükşehir Belediyesi adına da sunum ve konuşma yapılacak.

Ağaç dikimi ve konser

Panelin ardından konuklar ‘Gezegenimiz İçin’ kampanyası bünyesinde Karaalioğlu Parkı’nda sembolik ağaç dikimi yapacak. Saat 19.00’da ise Karaalioğlu Parkı’nda ‘Gezegenimiz İçin’ Gençlik Buluşması ve ‘Doğa İçin Çal’ konseri gerçekleştirilecek.