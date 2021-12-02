Gerçekle kurgunun buluştuğu ‘Gündüz Düşleri’ sergisi, sanatseverlere kapısını açtı

Antalya Kültür Sanat’ın (AKS), gerçekle kurgunun buluştuğu resim, desen, fotoğraf ve heykeller, sanatçıların düş mekânlarına ve farklı anlamlar üretmek için araçsallaştırdıkları sembollere odaklanılan ‘Gündüz Düşleri’ sergisi, kapılarını sanatseverlere açtı. 2 Aralık-13 Şubat tarihleri arasında açık olacak sergide, Türkiye’deki güncel sanatın nabzını tutan sanatçıların eserleri yer alıyor.

Mart-Nisan 2021’de Galeri Nev İstanbul’da açılan ve Antalya Kültür Sanat için yeniden uyarlanan Gündüz Düşleri sergisi, bugün kapılarını sanatseverlere açtı. Sergide yer alan eserler, belleğin inşa ettiği ve çeşitli imgelerin tekrarıyla hikayeleştirdiği zamansız, mekânsız, kimliksiz sahne ve figürleri bir araya getiriyor. Gerçekle kurgunun buluştuğu resim, desen, fotoğraf ve heykeller, sanatçıların düş mekânlarına ve farklı anlamlar üretmek için araçsallaştırdıkları sembollere odaklanıyor.

Ani Çelik Arevyan (fotoğraf), Mike Berg (heykel), Selçuk Demirel (illüstrasyon), Nermin Er (rölief), Esra Özdoğan (fotoğraf) ve Aras Seddigh (desen)’in seriler halindeki son dönem çalışmalarını bir araya getiren sergide hayal kurma ve gündüz düşü kavramları muğlak mekânlar, tekrarlanan tanımlı / tanımsız imgeler, doğa soyutlamaları, yalnızlık teması gibi biçim ve ifadeler üzerinden anlatılıyor.

"Pandemi ciddi bir sorun olmazsa, bütün faaliyetlerimiz fiziki olarak devam edecek"

Sergi açılış öncesi bir basın toplantısı düzenleyen ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Başkanı Davut Çetin, şehrin kültür ve sanat hayatına destek olmak için AKS’yi kurduklarını anımsattı ve pandemi dönemi hariç bugüne kadar gerçekleşen birçok etkinliklerle Antalya’nın sosyoekonomik hayatına ciddi katkı verdiklerini söyledi. Pandemi döneminde sanat ve kültürel aktivitelerin sanal ortamda geçtiğine dikkat çeken Çetin, “Bu dönemde ise artık fiziki ve sanal ortamda devam ediyor. Umuyorum önümüzdeki günlerde Omicron ciddi bir sorun olmazsa, bütün faaliyetlerimiz fiziki olarak devam edecek” dedi.

Sergilerin birçoğunun AKS’nin kendi sergileri olduğuna da işaret eden Çetin, Bu defa açtığımız sergiler çok önemli sergiler. Bütün Antalya’nın gelip görmesini istiyorum. Sanal ortamda da bu sergiler gezilebilecek” ifadelerini kullandı.

"Sanatçıyı değil fikri ön plana çıkarıyor"

Sergide, Türkiye’deki güncel sanatın nabzını tutan önde gelen sanatçılarının eserlerinin yer aldığını belirten AKS Genel Müdürü Münevver Eminoğlu da,serginin bir proje sergisi olduğunu, sanatçıyı değil fikri ön plana çıkardığını vurguladı.