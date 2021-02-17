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Genel Sekreter Tuncer Kent Konseyi’nin konuğu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Baş Danışman Cem Oğuz ile birlikte Kent Konseyi’nin konuğu oldu. Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerine Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlatan Genel Sekreter Tuncer, Başkan Muhittin Böcek’in planlı, kurallı, kimlikli kent hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi bir borç yükü altında olmasına rağmen bütçenin yüzde 50’sini yatırıma ayırdığına dikkat çeken Tuncer, “Tasarruf tedbirlerimizle birlikte ayırabildiğimiz her bir kuruşu yatırıma, Antalya için hizmete ayırıyoruz” dedi.

ANTALYA 17.02.2021, 15:54
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Genel Sekreter Tuncer Kent Konseyi’nin konuğu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Baş Danışman Cem Oğuz ile birlikte Kent Konseyi’nin konuğu oldu. Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerine Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlatan Genel Sekreter Tuncer, Başkan Muhittin Böcek’in planlı, kurallı, kimlikli kent hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi bir borç yükü altında olmasına rağmen bütçenin yüzde 50’sini yatırıma ayırdığına dikkat çeken Tuncer, “Tasarruf tedbirlerimizle birlikte ayırabildiğimiz her bir kuruşu yatırıma, Antalya için hizmete ayırıyoruz” dedi.

Antalya Kent Konseyi Yürütmek Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Baş Danışman Cem Oğuz’u ağırladı. Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, yüz yüze gelip Antalya için neler yapılabileceği konusunda fikir alış verişinde bulunmak üzere bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti. “Antalya Kent Konseyi bizim çok önemli bir dinamiğimiz” diyerek söze başlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ise “Antalyalı olmak adına, Antalya’yı önemsediğimiz ve değerinizi bildiğimiz için Kent Konseyi olmazsa olmazımız. Her zaman her anlamda Kent Konseyi’ne desteğe hazırız” dedi. Tuncer’in konuşmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlatan bir film izlendi.

Başkan Muhittin Böcek’in göreve başlamasının ardından yapılan çalışmaları anlatan Tuncer, 3. Etap Raylı Sistem, Doğu Garajı Nekropol Alanı ve Ticaret Merkezi Projesi, Kent Müzesi Kompleksi gibi yarım kalan Antalya’nın yararına projelere devam edildiğini vurguladı. Tuncer ayrıca Başkan Muhitin Böcek’in seçim öncesi söz verdiği Halk Et, Halk Süt gibi projelerin hızla hayata geçirildiğini, turizm, tarım ve ticaret başta olmak üzere sosyal hizmetler, alt yapı gibi çalışmaların da hızla devam ettiğini kaydetti.

Projeler ortak akılla şekilleniyor

Genel Sekreter Cansel Tuncer, Antalya ile ilgili yapılan her projeyi ortak akılla şekillendirdiklerini vurguladı. Tuncer, “Kentsel Dönüşüm Master Planı yapılması için kentimizde bir çalışma başlattık. Bunun gibi teknik konularda biz ilgili oda başkanlarımızı, ilgili STK başkanlarımızı zaten çağırıyoruz. Bu bizim rutin çalışma düzenimiz haline geldi. Balbey Kentsel Yenileme Projesi’nde olduğu gibi hem fikir paylaşımında bulunuyoruz hem de gelişmeleri paylaşarak onları kent adına bilgilendiriyoruz” diye konuştu.

Bütçenin yarısı yatarıma

“Muhittin Böcek Başkanımızın bir Antalya sevdası var. Antalyalı olarak bu kente borcu var. Kendisinin de bu bakış açısıyla hizmet ettiğini bilmenizi istiyorum” diyen Tuncer,

5 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirilecek 79 proje için bütçenin yarısının yatırıma ayrıldığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi bir borç ödendiğini ifade eden Tuncer, şunları ifade etti: “Tasarruf tedbirlerimizle birlikte alabildiğimiz, ayırabildiğimiz her bir kuruşu yatırıma, Antalya için hizmete ayırıyoruz. Maliyetlerin artması, ürettiği malın elinde kalması, pazarlama gibi sorunlar yaşayan üreticilerimiz için tarımsal projelerimizi hızla hayata geçirdik. Turizm projelerimizi değerlendirdik. Sosyal projelere çok ağırlık verdik ama tabi olmazsa olmaz kültür sanat ve diğer yapısal projelerimizi de ihmal etmedik.”

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Semanur Kurt da Genel Sekreter Cansel Tuncer’e Kent Konseyi’nin oluşumu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurt, Kent Konseyinin Antalya için yararlı çalışmalar yapılmasına öncülük ettiğini belirterek, kamu kaynaklarının doğru kullanılması için de çaba harcadıklarını söyledi. Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri de Büyükşehir Belediyesi’nin proje ve çalışmalarıyla ilgili Genel Sekreter Tuncer’e önerilerini dile getirdiler.
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