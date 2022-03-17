Gençlik Orkestrası’ndan seferberlik türküleri

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde seferberlik türküleriyle Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin gitar, basgitar, bateri, çello, flugelhorn, akordeon, keman, piyano, saksafon, trompet, yan flüt, bağlama ve kanundan oluşan yaklaşık 60 kişilik Gençlik Orkestrası, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılının kutlanacağı 18 Mart’ta özel bir konsere imza atacak. Muratpaşa Belediyesi Korosu ve belediye tiyatro grubuyla birlikte Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sahne alacak Gençlik Orkestrası, seferberlik türkülerini seslendirecek. Plevne Marşı, Yemen Türküsü, Yörük Ali, Çökertme gibi türkülerin yer aldığı 12 eserin seslendirileceği konserde Emrah Aydın yönetimindeki orkestraya Canan Kavut, İlke Türkdoğan ve İrem Ünal solist olarak eşlik edecek.