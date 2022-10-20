Gençlik Meclisi yeni dönem toplantısını gerçekleştirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, yeni dönemin ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamak üzere oluşturulan Antalya Büyükşehir Gençlik Meclisi yeni dönemde yeni üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni dönem Gençlik Meclisi’nin ilk toplantısında başkanlık, başkan vekilliği, yönetim kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de katıldı.

“Gençlere başarı diledi”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Gençlik Meclisi üyelerine başarılar dileyerek “Sevgili gençler yeni döneminiz hayırlı olsun. Ne mutlu size ki ‘Biz birlikte yaparız’ diyerek çıktığımız yolda gençliğe inanan, ben bu şehri gençlerle yöneteceğim diyen, sizleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gençler Geleceğin Teminatıdır” dediği gibi gören bir belediye başkanımız var. Bizler sizlerin fikirlerinizi önemsemekten öte, faaliyete geçirmek için buradayız. Biliyoruz ki karar alma süreçlerine katılmanız sizlerin geleceğin yöneticileri, liderleri olma yolunda çok önemli bir adım olacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda çok güzel kararlara imza atacağınıza inancımız tamdır” dedi.

Yönetim kurulu belirlendi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Gençlik Meclisi’nin Başkanlığına Ozan Şükrü Kayapınar, birinci başkan vekilliğine Sema Eylül Öner, ikinci başkan vekilliğine Aybüke Yılmaz ve birinci divan katipliğine Evrim İşeri seçildi.

“Yeni dönem hayırlı olsun”

Yeni dönem için yapılan Gençlik Meclisi seçimlerinde tekrar başkanlığa seçilen Ozan Şükrü Kayapınar, Antalya için gençlere söz hakkı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Şimdi önümüzde Cumhuriyet’in 100. yılına giden onurlu, şanlı bir meclis dönemi bizleri bekliyor. Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.