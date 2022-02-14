Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Antalya’yı Avrupa’nın gençlik başkenti yapmak için çalışıyor. Bir süre önce bu proje için destek arayışına çıkan Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ve meclis üyeleri Alanya ve Gazipaşa’da temaslarda bulundu.

Çalışmalarına Alanya’da devam eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ni ( ALKÜ ) ziyaret etti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile bir araya gelen Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ve meclis üyeleri Antalya’nın 2025 yılında Avrupa Gençlik Başkenti unvanı alması için çalışma başlattıklarını söyledi.

“ALKÜ Rektörü’nden destek sözü”

Gençlik Meclis’in oluşumu, komisyonları ve çalışmaları hakkında Rektör Kalan’a bilgi veren Kayapınar, Kadına Şiddet ve Bağımlılık konusunda önemli çalışmalar başlattıklarını söyledi. Kayapınar, Özellikle Antalya’nın Avrupa’nın Gençlik Başkenti olması için başlattıkları projeye destek istediklerini söyledi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan da Antalya’nın Avrupa’nın Gençlik Başkenti projesi başta olmak üzere diğer çalışmalara da ellerinden gelen desteği verecekleri söyledi.

“STK temsilcileri ile toplantı”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Alanya’daki ikinci buluşması STK ve siyasi parti temsilcileriyle oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ek Hizmet Binası Salonu’nda yapılan toplantıda Gençlik Meclisinin çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Daha sonra ilçede özellikle gençlerin karşılaştığı sorunlar, önümüzdeki süreçte hangi projelerin yapılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunuldu ve talepler alındı. Gençlik Meclisi Alanya Kent Konseyi’ni de ziyaret ederek birlikte yapılabilecek çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

“Gazipaşa çıkarması”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Gazipaşa’yı da ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Gençlik Meclisi’nin ilçedeki ilk durağı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gazipaşa Şubesi oldu. Burada ADD Şube Başkanı Fehmi Tuncer ile bir araya gelen Gençlik Meclisi Üyeleri, Antalya hakkında bir süre karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

“Okullara malzeme yardımı”

Gençlik Meclisi’nin Gazipaşa temasları okul ziyaretleriyle devam etti. Akalan İlk-Ortaokulu, Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Lisesi ile Muzkent İlk-Ortaokulu’na giden Meclis Üyeleri, buradaki öğrencilerle bir araya gelerek Futbol, Basketbol, Voleybol ve Hentbol Topu ile el çantası, antrenman yeleği ve Antalyaspor forması hediye etti. Akalan İlk-Ortaokulunda meclis üyeleriyle birlikte futbol sahasına inen Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, minik öğrencilerle futbol oynadı.