Gençler yine kazandı 6-0

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü genç takımı mücadele ettiği Antalya Amatör 18 Yaş ligi 1’nci gurupta oynadığı Demre Belediyespor maçını 6-0 kazandı.

Deplasmanda oynadığı maça sakatlıkları nedeniyle 2 eksik oyuncuyla giden Döşemealtı takımı 3 puanı 6 golle alarak büyük bir başarıya imza attı. Maça çok hızlı başlayan Döşemealtı’nın gençleri Nahitcan Coşkuner ve Samet Serbest’in sakatlığı nedeniyle eksik çıktıkları maçta ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 40’ncı dakikasında Arda Muhammet Avşar rakibiyle girdiği mücadelede aldığı darbe ile sakatlanarak oyundan çıkarken, kırmızı-siyah-beyazlılar baskılı futbol ile rakibini kendi sahasına adeta hapsetti.

İkinci yarıda da 3 gol bulan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşılaşmadan bol gol ve 3 puanla ayrılmayı bildi. Döşemealtı takımının gollerini Hüseyin İlkan Uyar’ın 2, Ferhat Kulak, Bertuğ Solmaz, Yusuf Gümüştaş ve Ege Baykan’ın 1’er gol attı. Grupta liderliğini sürdüren Döşemealtı’nın altın kramponları bu hafta kendi sahasında oynayacağı Kundu Spor maçı hazırlıklarına 1 günlük dinlenmeden sonra başladı. Genç takım final havasında çıktığı her maçı kazanarak grubunu birinci bitirip Play-off oynamak istiyor.