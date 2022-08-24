Gençler MURGEM’le kazandılar

Muratpaşa Belediyesi’nin gençleri üniversite sınavına hazırlayan ve ücretsiz hizmet veren MURGEM’le üniversiteli olan gençler Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti. Gençler destekleri dolayısıyla Başkan Uysal’a, teşekkür etti.

Başkan Uysal ile bir araya gelen gençlerden Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi bölümünü kazanan Özer Aksu, MURGEM’in tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatarak “Parasız olduğu için başarılı olamayacağını söylediler. Ama öğretmenlerimizin bize yaklaşımı ve davranışları, derslerde kattıkları bilgiler hepsi son derece yüksek düzeyde. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni kazanan İremsu Acar da başarısında MURGEM’in en büyük paya sahip olduğunu belirterek, “Herkes gerçekten çok ilgiliydi” dedi. MURGEM’in aynı üniversiteye gönderdiği bir diğer isim Zehra Nur ise hazırlık sürecinde MURGEM’in kendisine çok şey kattığını belirterek, “Tercihlerimi yaparken de çok destek oldular. Belediyenin bize böyle bir hizmet sunmasından dolayı çok memnunum” diye konuştu.

Üniversitelilerle buluşan Başkan Uysal, gençleri başarılarından dolayı kutladı, her biriyle gurur duyduğunu söyledi. Türkiye’yi daha iyi noktalarda taşıma konusunda gençlerin başarılı olacağına yüzde 100 inandığını belirten Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin MURGEM’le birlikte destek eğitim kurs merkezleri, ASSİM inovasyon ve teknoloji merkezleriyle büyük eğitim seferberliği içinde olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Türkiye’de böyle bir seferberliğe ihtiyaç var. Sizlerin başarısını toplumun bütün kuşaklarına, kesimlerine yayma seferberliğine çok ihtiyaç var” dedi.