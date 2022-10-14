Genç takım zirveye oynuyor

Geçtiğimiz haftayı 3 puanla kapatan kırmızı-siyah-beyazlı takım bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 15 Ekim Cumartesi günü Yeniköy stadyumunda Kepez 1923 Futbol takımını konuk edecek olan Döşemealtı takımı kondisyon ve teknik ağırlıklı idmanla haftayı geçirdi. Genç takım bu maçı da kazanarak zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırmak istiyor.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-18 takım teknik sorumlusu Savaş İnce, alınan galibiyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Takımımız aldığı galibiyetlerle büyük bir ivme yakalamış durumda. Haftayı 3 puanla kapatan ekibimiz bu hafta da yine mutlak kazanmak için kendi seyircisi önünde ter dökecek. Herkesi cumartesi günü Yeniköy stadyumuna bekliyoruz” dedi.