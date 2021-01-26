Genç hayırseverden 8 derslikli ortaokul protokolü

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serikli hayırsever İbrahim Şahin ile 8 derslikli Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu protokolünü imzaladı. Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Hayırsever İbrahim Şahin ve protokol üyeleri katıldı.İmzalanan protokolle Serik İlçesi Karadayı Mahallesi’nde 8 derslikli Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu yapılacak.

Hayırseveri en fazla şehir

Çalıştığı iller arasında hayırseverlerin en fazla olduğu şehrin Antalya olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Antalya’da eğitime hayırsever desteği çok büyük. Hayırseverlerin eğitime katkısının en çok olduğu bu güzel ilde bulunmaktan görev yapmaktan çok mutluyum. Öncelikle bu tür işler gönül işi. Sizin gibi genç yaştaki bir vatandaşımızın böyle bir gönül işine kalkışması beni çok mutlu etti. Genç yaşta eğitime yapmış olduğunuz bu girişim örnek bir davranış. Serik adına, Antalyamız adına hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Eğitimde Öncü Şehir

Antalya’nın eğitimde öncü şehir olması için hayırseverlerle işbirliği içinde bulunacağını vurgulayan Vali Yazıcı, “Eğitim bizim için çok önemli. Bu konuda İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlerimiz ile Gençlik ve Spor müdürlerimizle birlikte tüm kamu kurum temsilcilerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda genç hayırseverimiz gibi birçok hayırseverimizle iş birliği içinde eğitim alanındaki eksiklerimizi tamamlamak ve çocuklarımıza daha iyi imkânlarda eğitim olanakları sunmak adına protokoller imzalıyoruz. Bugün imzalamış olduğumuz okul protokolümüzdeki gibi genç hayırseverleri görmek bizi çok mutlu etti. Hayırseverlerimizin eğitime katkı sunmaya devam etmelerini bekliyoruz.” dedi.

Hayırsever İbrahim Şahin ise; “Doğduğum, büyüdüğüm memleketime okul yaptırmayı hep istiyordum. Çok şükür bu hayalim gerçekleşiyor. İnşallah bu okuldan hem şehrimize hem ülkemize hayırlı gençler yetişecek.” ifadelerini kullandı.Hayırsever İbrahim Şahin ile protokol imzalayan Vali Yazıcı, hayırsevere günün anısına plaket takdim etti.