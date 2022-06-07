Geçen yıl Antalya’daki halk kütüphanelerinden 221 bini aşkın kişi yararlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2021 yılı Kütüphane İstatistiklerine göre Antalya’da bulunan 17 halk kütüphanesinden 221 bin 279 kişi yararlandı.

TÜİK 2021 yılı Kütüphane İstatistiklerini yayınladı. Verilere göre Türkiye’de kütüphane sayısı yüzde 1,7 artarak 34 bin 555 oldu. Antalya’daki kütüphane sayısının ise toplamda bin 83 olduğu görüldü.

Antalya’daki kütüphane sayıları

Antalya’da bulunan kütüphanelerin 543’ü resmi okullarda, 312’si özel okullarda, 228’i ise özel kurslarda bulunuyor. Bu kütüphanelerin toplamda 62’sinin zenginleştirilmiş kütüphane olduğu belirtildi. Zenginleştirilmiş kütüphanelerin bulunduğu yerlere bakıldığında ise 56’sının resmi okullarda, 1’inin özel bir okulda, 5’inin ise özel kurslarda yer aldığı görüldü.

Materyallerin dağılımı

Kütüphanelerde bulunan toplam kitap sayısı 939 bin 722 olarak kaydedilirken, bunlardan 737 bin 181’inin resmi okullarda, 188 bin 913’ünün özel okullarda, 13 bin 628’inin ise özel kurslarda olduğu görüldü. Süreli yayın sayısı da toplamda 5 bin 556 olarak belirtilirken, bu yayınların 2 bin 636’sının resmi okullarda, 2 bin 379’unun özel okullarda, 541’inin ise özel kurslarda olduğu ifade edildi.

Kütüphanelerde toplamda 3 bin 939 CD, 2 bin 129 DVD olduğu görüldü. CD ve DVD sayısında özel okullardaki koleksiyonların ise resmi okul ve özel kurslara kıyasla çoğunlukta olduğu gözlendi. Afiş, atlas, harita, mikrofilm, disket ve benzeri materyallerin ise toplamda 13 bin 359 tanesinin 8 bin 330’unun resmi okullarda, 4 bin 319’unun özel okullarda, 710’unun ise özel kurslarda olduğu belirtildi. Toplamda 227 bilgisayarın 205’inin resmi okullarda, 22’sinin ise özel kurslarda olduğu aktarıldı. Etkileşimli tahtaların ise 51’inin resmi okullarda olduğu kaydedildi. Kentte toplamda 88 satranç masası, 110 tane ise zekâ oyunu olduğu aktarıldı.

Antalya’daki halk kütüphaneleri istatistikleri

Halk kütüphaneleri istatistiklerinde ise kentte toplamda 17 halk kütüphanesi olduğu, buralarda da toplamda 384 bin 545 kitap bulunduğu görüldü. Kütüphaneden yararlanan kişi sayısının 221 bin 279, kütüphaneye kayıtlı üye sayısının ise 114 bin 577 olduğu belirtildi. Ödünç verilen materyal sayısının da 200 bin 506 olduğu aktarıldı.

Halk kütüphanelerindeki materyal sayısının toplamda 384 bin 545 olduğu belirtilen istatistiklerde, bu materyallerin konulara dağılımı ise şu şekilde oldu:

“11 bin 415’i genel, 11 bin 974’ü felsefe ve psikoloji, 22 bin 325’i din, 76 bin 738’i sosyal bilimler, 6 bin 389’u dil ve dil bilim, 6 bin 356’sı doğa bilimleri ve matematik, 11 bin 444’ü uygulamalı bilimler ve teknoloji, 15 bin 293’ü sanat, 182 bin 369’u edebiyat ve retorik, 40 bin 242’si coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler.”