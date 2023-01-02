Gebizli’de hummalı çalışma

Muratpaşa Belediyesi, yeni yılın ilk mesai gününde Gebizli Mahallesinde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin cadde ve sokak yenileme çalışmaları, yeni yılda Gebizli Mahallesi’nden başladı. Yaklaşık 10 bin nüfusu bulunan ve kentin önemli ulaşım akslarından Yunus Emre ve İbni Sina caddeleri arasında kalan mahallenin bir sokağında eski asfalt iş makineleriyle sökülürken başka bir sokakta sıcak asfalt serimi eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Muratpaşa Belediyesi, 9 yıl içinde yaklaşık Antalya – İzmir arası yol kadar, 445 kilometrelik cadde ve sokak yenileme çalışması yaptı. Asfalt plent üretim tesisine de sahip belediye, 2023’te 67 bin ton asfalt üretimi, 28 kilometre asfalt serimi yapmayı planlıyor. Yenileme çalışmaları bünyesinde 15 bin 500 metre bordür ve 20 bin metrekare parke kaldırım yapımı da hedefler arasında yer alıyor.