Gazipaşalı muhtarlara ’ilkyardım’ anlatıldı

Gazipaşalı muhtarlara, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “Aile Okulu Projesi” muhteviyat ilkyardım eğitimi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “Aile Okulu Projesi” eğitimleri Gazipaşa’da devam ediyor. 81 ilde yaygınlaştırılan ve bugüne kadar 1 milyon 250 bin ailenin eğitim aldığı Aile Okulu Projesi’ne mahalle muhtarları da dahil edilmişti. Geçtiğimiz aylarda ilk eğitimini alan muhtarlara, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilkyardım ve trafik eğitiminin de aralarında bulunduğu 14 farklı konuda eğitim verilecek.

Gazipaşalı muhtarlar, Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından “Aile Okulu Projesi” muhteviyat düzenlenen ilkyardım eğitimine katıldı. Grup şeklinde yapılan eğitimlerin ilki 1.grupta bulunan muhtarların katılımıyla yapıldı. Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen sağlık personelince verilen eğitimlerde; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği başlığı altında bulunan; solunum ve kalp durması, hava yolunu açma, baş-çene pozisyonu, hava yolu tıkanıklığı, dış kalp masajı, yapay solunum, solunum yolu tıkanıklığı, Heimlich Manevrası konularında muhtarlara eğitim verildi.

Gazipaşa’da hayata geçen “Aile Okulu Projesi” hakkında Gazipaşa kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan “Aile Okulu Projesi” ilçemizde uygulanmaya devam ediyor. İlçemizde Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla mahalle muhtarlarımıza; aile okulu, trafik öğreniyorum, ailede ilk yardım, çevre ve iklim değişikliği farkındalık konularında belirlenen takvime göre eğitimler verilmeye devam edecektir” denildi.