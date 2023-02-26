Gazipaşa’daki depremzede sayısı 3 bin 246’ya yükseldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Gazipaşa’ya gelen depremzede sayısı 3 bin 246’ya yükseldi.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından afet bölgesinden tahliye edilen depremzedelere, bir çok ilçe gibi Gazipaşa da kucak açtı. AFAD koordinesinde Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan kayıt merkezinde kayıtları alınan depremzedeler, Gazipaşa’da bulunan KYK Yurdu başta olmak üzere, otel, apart ve özel konutlara yerleştirildi. Depremin ilk gününden bu yana ilçeye yerleştirilen ve her geçen gün artan depremzede sayısı resmi kayıtlara göre 3 bin 246 ’ya yükseldi. Gazipaşa’da konaklayan depremzedelerin, sağlık hizmeti başta olmak üzere, gıda, giyim gibi temel ihtiyaçları ilgilim kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanıyor. Depremzede ailelerin okul çağındaki çocukları ise, ilçede bulunan okul öncesi, ilköğretim ve liselerde, eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor.