Gazipaşa’da sabah namazında depremzedeler için Kur’an-ı Kerim okundu

Antalya’da, Gazipaşa İlçe Müftülüğü tarafından her hafta düzenlenen Sabah Namazı Buluşması’nda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar öncülüğünde İstiklal Mahallesi Hal Camii olarak bilinen Dr. Mehmet Fahri Leylek Camii’nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Program; sabah namazından önce, Kahramanmaraş depremlerinin ardından hayatını kaybeden binlerce vatandaş için Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Sabah namazının cemaatle kılınmasının ardından İlçe Müftüsü Fahri Başar tarafından kısa bir sohbet gerçekleştirildi. Ardından Müftü Başar tarafından dua okundu. Programın bitiminde ise, camiyi dolduran cemaate cami içinde kahvaltı ikramı yapıldı.

“Depremzede kardeşlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuyup, dualar ettik”

Her hafta farklı bir camide gerçekleşen Sabah Namazı Buluşması’nın birlik ve beraberliğe vesile olduğunu dile getiren Müftü Başar, “Dr. Mehmet Fahri Leylek Camii’nde Sabah Namazı Buluşmamızı gerçekleştirdik. Buluşmamızda hem cemaatimizle birlikte sabah namazımızı eda ettik, hem de Kahramanmaraş depreminin ardından hayatını kaybeden ve deprem bölgesinde yaşamını sürdüre depremzede kardeşlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuyup, dualar ettik. Bu tür etkinlikler, bizlerin daha da dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik içerisinde olmamıza vesile olmaktadır. Buluşmamıza katılan imam hatiplerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca afet nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.