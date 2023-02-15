Gazipaşa’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.10 sıralarında İstiklal Mahallesi, Şehit Süleyman Gür Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezi istikametinden Aydın Mahallesi istikametine seyir halinde olan Özkan Ö. idaresindeki 07 ASH 857 plakalı motosiklet, Kızılay Caddesi’nden Şehit Süleyman Gür Bulvarı’na çıkan Ali T.’nin kullandığı 07 YOL 19 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletten düşüp yola savrulan motosiklet sürücüsü Özkan Ö. bacağından yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.