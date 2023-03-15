Gazipaşa’da okullarda depremzedeler yararına yardım kampanyası

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan 49 okulda depremzedelere destek sağlamak amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen depremzedeler için Antalya ve ilçelerindeki okullarda yardım kampanyası düzenlenmesi yönündeki talimatının ardından Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan 49 okulda yardım kampanyası düzenlendi. Okulların bahçesinde düzenlenen kampanyada birçok ürün satışa sunuldu. Veliler, öğrenciler, okul yöneticileri, öğretmenler ve davetliler ürünlerden satın alarak kampanyaya destek oldular. Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Dal, ALKÜ Gazipaşa MRB Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Kahyaoğlu ve Yüksekokul Sekreteri Bilal Durusoy da yardım kampanyasına katılarak destek verdi. Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak olan kampanya, bugün akşam saatlerine kadar ilçedeki okullarda devam edecek.

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, “Gazipaşa’da toplam 49 okulumuzda aynı anda yardım kampanyası etkinliği düzenleniyor. Depremzedelerimiz yararına düzenlenen yardım kampanyası, velilerimizin de desteği ile dayanışma içinde büyük ilgi görüyor. Yardım kampanyamız 2 gün olarak belirlenmişti. Bugün akşama kadar sürecek. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı da okullardaki yardım kampanyalarına destek için bekliyoruz” dedi.