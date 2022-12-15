Gazipaşa’da öğrenciler Floor Curling sporuyla tanıştı

Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, AHNEK Projesi bünyesinde Floor Curling sporu ile tanıştı, 7’den 70’e her bireyin yapabileceği bir spor olan Floor Curling, öğrencilerin büyük ilgisini çekti.

Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi, Gazipaşa’da ilköğretim ve liselerde uygulanmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) yöneticileri, yeni gelişen spor dallarını öğrencilerine tanıtıyor. Okulda görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşin Köse’nin katkılarıyla okulda öğrenim gören özel eğitim öğrencilerine Floor Curling sporu tanıtıldı. 7’den 70’e her bireyin yapabileceği bir spor olan Floor Curling, öğrencilerin büyük ilgisini çekti.

Düzenlenen spor etkinliği hakkında bilgi veren MTAL Müdürü Ebubekir Asa, “Floor Curling; çocuklar, gençler ve yaşlıların birlikte oynayabildiği yeni bir spor branşıdır. Floor Curling buz bir zemine ihtiyaç duyulmadan normal zeminlerde spor salonu gibi düz zeminlere sahip tüm alanlarda oynanabilen bir spor dalıdır. Her yaştan insanın ilgiyle yaklaştığı spor dalını öğrencilerimiz de ilgiyle karşıladı. Oyunun kurallarının ve oynanış şeklinin anlatıldığı etkinlikte, bu sporu ilk defa yapan öğrencilerimiz büyük heyecan yaşadılar” dedi.

Floor Curling normal zeminde oynanabilen "Curling" Branşıdır. Buz zemine ihtiyaç olmayan bu branş rahatlıkla düz zemine sahip olan okul, spor salonu gibi tüm tesislerde oynanabilmektedir.

Floor Curling 8 sondan (end) oluşur. Her bir sonda toplam 8 atış yapılır. 8 sonun ardından en fazla puanı olan takım yarışmayı kazanır. Matematiksel olarak sonuç belli olsa dahi takımlar en az 5 son oynamak zorundadır. İlk atış hakkı yazı-tura ile belirlenir ve seti kazanan takım, bir sonraki setin ilk atışını yapar.