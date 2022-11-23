Gazipaşa’da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ekmel Mahallesi, D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir halindeki Bilal Ş. idaresindeki 27 ADA 573 plakalı motosiklet, Ekmel Kavşağı’nda Şevket S.’nin kullandığı 07 UZ 293 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Bilal Ş. ağır, Şevket S. ise hafif yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.