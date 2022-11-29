Gazipaşa’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahyalar Mahallesi’nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan D.B.Y. idaresindeki 07 N 5759 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü D.B.Y. kazada yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.