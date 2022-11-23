Gazipaşa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında Macar Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir halindeki Hasan Ö. idaresindeki 07 UJ 640 plakalı otomobille, Macar Kavşağı’nda anayola çıkan İhsan K. idaresindeki 07 UL 886 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyonet güzergahının tersi istikametine döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan Ö., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.